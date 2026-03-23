LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Lukrativer LEGRAND-Einstieg?
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23.03.2026 10:04:34
CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das LEGRAND-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 104,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,533 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 255,00 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 20.03.2026 auf 131,65 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,50 Prozent gesteigert.
Der LEGRAND-Wert an der Börse wurde auf 34,44 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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