LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Frühe Anlage 16.11.2026 10:03:29

CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105,485 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 388,19 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 13.11.2026 auf 136,40 EUR belief. Mit einer Performance von +43,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 35,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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