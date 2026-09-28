LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Lohnendes LEGRAND-Investment? 28.09.2026 10:03:45

CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LEGRAND-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,904 LEGRAND-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 134,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 549,15 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 154,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 35,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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