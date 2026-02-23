CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 21,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47,209 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Michelin SA-Papiere wären am 20.02.2026 1 580,08 EUR wert, da der Schlussstand 33,47 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,01 Prozent zugenommen.

Alle Michelin SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at