Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Rentable Michelin SA-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.01.2016 wurden Michelin SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,16 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Michelin SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,727 Michelin SA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 31,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,10 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Michelin SA bezifferte sich zuletzt auf 21,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!