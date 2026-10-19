Michelin Aktie

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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Hochrechnung 19.10.2026 10:04:18

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Michelin SA-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 28,45 EUR. Bei einem Michelin SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 351,494 Michelin SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 33,67 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 834,80 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,35 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 22,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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