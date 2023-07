CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Michelin SA-Investition eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Michelin SA gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,331 Michelin SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,39 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 14.07.2023 auf 27,46 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 146,39 EUR entspricht einer Performance von +46,39 Prozent.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 19,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at