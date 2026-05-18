CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,70 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,078 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 31,32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,15 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 443,15 EUR entspricht einer Performance von +44,32 Prozent.

Jüngst verzeichnete Michelin SA eine Marktkapitalisierung von 21,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at