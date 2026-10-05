Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Lohnendes Michelin SA-Investment?
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05.10.2026 10:03:43
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Michelin SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, befänden sich nun 4,048 Michelin SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (33,02 EUR), wäre das Investment nun 133,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,67 Prozent vermehrt.
Am Markt war Michelin SA jüngst 22,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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