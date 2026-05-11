Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Michelin SA-Anlage unter der Lupe
|
11.05.2026 10:04:47
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Michelin SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,73 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,255 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 31,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,63 EUR wert. Mit einer Performance von +3,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Michelin SA bezifferte sich zuletzt auf 21,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin SA
Analysen zu Michelin SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Michelin SA
|31,87
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.