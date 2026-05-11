Michelin Aktie

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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Michelin SA-Anlage unter der Lupe 11.05.2026 10:04:47

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Michelin SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,73 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,255 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 31,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,63 EUR wert. Mit einer Performance von +3,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA bezifferte sich zuletzt auf 21,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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