CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2016 wurde die Michelin SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,56 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 407,249 Michelin SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 318,88 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 04.09.2026 auf 35,16 EUR belief. Mit einer Performance von +43,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 23,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at