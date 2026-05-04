CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.05.2023 wurden Michelin SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 346,500 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 686,07 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 686,07 EUR entspricht einer Performance von +6,86 Prozent.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 21,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at