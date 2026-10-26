CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Michelin SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,23 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,010 Michelin SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 31,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,12 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,88 Prozent.

Der Marktwert von Michelin SA betrug jüngst 21,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at