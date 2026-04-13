CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 31,29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 319,616 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 732,32 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 732,32 EUR, was einer negativen Performance von 2,68 Prozent entspricht.

Insgesamt war Michelin SA zuletzt 20,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at