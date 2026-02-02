Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Profitables Michelin SA-Investment?
|
02.02.2026 10:04:30
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Michelin SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Michelin SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,762 Michelin SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 31,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 933,04 EUR wert. Mit einer Performance von -6,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
