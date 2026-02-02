Michelin Aktie

WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

<
Profitables Michelin SA-Investment? 02.02.2026 10:04:30

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Michelin SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Michelin SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,762 Michelin SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 31,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 933,04 EUR wert. Mit einer Performance von -6,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Michelin SA

Analysen zu Michelin SA

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

