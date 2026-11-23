Wer vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Michelin SA-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Michelin SA-Papier an diesem Tag 34,93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,633 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 893,63 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 20.11.2026 auf 31,21 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,64 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 21,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at