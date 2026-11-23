Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Hochrechnung
|
23.11.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Michelin SA-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Michelin SA-Papier an diesem Tag 34,93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,633 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 893,63 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 20.11.2026 auf 31,21 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,64 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 21,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin SA
Analysen zu Michelin SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Michelin SA
|31,31
|2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.