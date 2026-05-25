Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Performance im Blick
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25.05.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Michelin SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Michelin SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Michelin SA-Anteile 33,32 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 300,120 Michelin SA-Anteilen. Die gehaltenen Michelin SA-Anteile wären am 22.05.2026 9 456,78 EUR wert, da der Schlussstand 31,51 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,43 Prozent verringert.
Michelin SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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