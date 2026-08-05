Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Anlage
|
05.08.2026 10:03:52
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Orange-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,225 Orange-Anteilen. Die gehaltenen Orange-Papiere wären am 04.08.2026 118,75 EUR wert, da der Schlussstand 16,44 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 44,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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