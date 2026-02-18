CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Orange-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Orange-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Orange-Papiers betrug an diesem Tag 15,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 6,254 Orange-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,25 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 17.02.2026 auf 17,15 EUR belief. Mit einer Performance von +7,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Orange eine Marktkapitalisierung von 45,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at