Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Lohnender Orange-Einstieg?
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18.03.2026 10:04:50
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Orange-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 15,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,392 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 140,70 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 17.03.2026 auf 17,72 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,07 Prozent angewachsen.
Alle Orange-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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