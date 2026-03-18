CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orange-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Orange-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 15,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,392 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 140,70 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 17.03.2026 auf 17,72 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,07 Prozent angewachsen.

Alle Orange-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at