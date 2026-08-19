Orange Aktie

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WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Rentabler Orange-Einstieg? 19.08.2026 10:03:37

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Orange-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Orange-Aktie bei 10,26 EUR. Bei einem Orange-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 974,279 Orange-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 16,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 763,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,64 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Orange belief sich zuletzt auf 43,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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