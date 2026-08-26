CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Orange-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orange-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,69 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 10,316 Orange-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 164,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,96 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 64,64 Prozent.

Orange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at