Orange Aktie

Orange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Orange-Anlage 15.07.2026 10:03:41

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Orange-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,07 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,651 Orange-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 16,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,01 EUR wert. Mit einer Performance von +26,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Orange zuletzt 43,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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