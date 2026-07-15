Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Anlage
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15.07.2026 10:03:41
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Orange-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,07 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,651 Orange-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 16,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,01 EUR wert. Mit einer Performance von +26,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Orange zuletzt 43,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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