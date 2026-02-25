CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Orange-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,912 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 585,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,55 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at