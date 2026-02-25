Orange Aktie

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

Lohnendes Orange-Investment? 25.02.2026 10:04:07

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingebracht

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Orange-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,912 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 585,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,55 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)

Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Orange S.A. (ex France Télécom) 17,95 -0,58% Orange S.A. (ex France Télécom)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

