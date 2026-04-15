Orange Aktie

Orange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Rentables Orange-Investment? 15.04.2026 10:04:18

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,14 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 660,502 Orange-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 740,42 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 14.04.2026 auf 17,78 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 740,42 EUR, was einer positiven Performance von 17,40 Prozent entspricht.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 46,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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