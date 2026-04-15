Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Rentables Orange-Investment?
|
15.04.2026 10:04:18
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,14 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 660,502 Orange-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 740,42 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 14.04.2026 auf 17,78 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 740,42 EUR, was einer positiven Performance von 17,40 Prozent entspricht.
Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 46,96 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orange S.A. (ex France Télécom)
|17,87
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.