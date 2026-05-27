Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Lohnende Orange-Investition?
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27.05.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Orange-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orange-Papier 11,39 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 877,963 Orange-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 18,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 807,73 EUR wert. Mit einer Performance von +58,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Orange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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