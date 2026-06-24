CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orange-Aktien verdienen können.

Am 24.06.2023 wurde das Orange-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,645 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,05 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 23.06.2026 auf 16,91 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,05 Prozent erhöht.

Alle Orange-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at