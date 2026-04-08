CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orange-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,697 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 704,55 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 07.04.2026 auf 18,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,45 Prozent.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 47,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at