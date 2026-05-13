CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Orange-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orange-Anteile an diesem Tag 15,10 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,625 Orange-Aktien im Depot. Die gehaltenen Orange-Aktien wären am 12.05.2026 121,46 EUR wert, da der Schlussstand 18,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 48,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at