CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orange-Papier an diesem Tag 10,55 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Orange-Aktie investiert hat, hat nun 9,479 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 17,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,35 Prozent gesteigert.

Orange wurde am Markt mit 47,60 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at