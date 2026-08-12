CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,10 EUR. Bei einem Orange-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,922 Orange-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,33 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 11.08.2026 auf 16,14 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 14,43 Prozent gleich.

Insgesamt war Orange zuletzt 42,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at