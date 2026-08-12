Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 10:04:01
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,10 EUR. Bei einem Orange-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,922 Orange-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,33 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 11.08.2026 auf 16,14 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 14,43 Prozent gleich.
Insgesamt war Orange zuletzt 42,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orange S.A. (ex France Télécom)
|16,14
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.