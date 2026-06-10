CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.06.2016 wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 14,74 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hat, hat nun 67,843 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 1 197,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,78 Prozent.

Der Börsenwert von Orange belief sich zuletzt auf 47,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at