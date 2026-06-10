Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Lukratives Orange-Investment?
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10.06.2026 10:04:15
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 10 Jahren verdient
Am 10.06.2016 wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 14,74 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hat, hat nun 67,843 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 1 197,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,78 Prozent.
Der Börsenwert von Orange belief sich zuletzt auf 47,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com