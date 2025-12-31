CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orange-Aktien verdienen können.

Am 31.12.2024 wurden Orange-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,386 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orange-Aktie auf 14,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,06 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,06 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Orange eine Börsenbewertung in Höhe von 37,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at