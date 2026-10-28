Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Investition
|
28.10.2026 10:03:56
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren bedeutet
Am 28.10.2016 wurde das Orange-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 14,51 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,894 Orange-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Orange-Aktie auf 14,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 1,69 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Orange belief sich zuletzt auf 37,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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