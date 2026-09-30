CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Orange-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Orange-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Orange-Aktie an diesem Tag bei 13,93 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 717,875 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 856,42 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 29.09.2026 auf 13,73 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 856,42 EUR, was einer negativen Performance von 1,44 Prozent entspricht.

Orange markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at