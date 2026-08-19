CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 192,55 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,519 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,41 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 18.08.2026 auf 68,18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,59 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 17,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at