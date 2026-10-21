Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Pernod Ricard-Anlage 21.10.2026 10:03:28

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Pernod Ricard-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pernod Ricard-Papier an diesem Tag 197,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,506 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,85 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 20.10.2026 auf 66,96 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 66,15 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 16,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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