Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Investmentbeispiel
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13.05.2026 10:04:04
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,429 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 61,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,36 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,86 Prozent abgenommen.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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