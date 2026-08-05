Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Profitable Pernod Ricard-Investition? 05.08.2026 10:03:52

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103,05 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,704 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Pernod Ricard-Aktien wären am 04.08.2026 655,60 EUR wert, da der Schlussstand 67,56 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 17,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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