Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitables Pernod Ricard-Investment?
|
04.02.2026 10:04:58
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, hätte er nun 51,467 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 3 921,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,78 Prozent eingebüßt.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 18,77 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!