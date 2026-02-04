CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, hätte er nun 51,467 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 3 921,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,78 Prozent eingebüßt.

Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 18,77 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at