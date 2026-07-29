CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das Pernod Ricard-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 187,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,533 Pernod Ricard-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 67,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,85 Prozent verringert.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 16,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at