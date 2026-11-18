Bei einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 212,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,713 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 72,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,95 Prozent verringert.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at