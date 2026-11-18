Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Frühe Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 212,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,713 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 72,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,95 Prozent verringert.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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