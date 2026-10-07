Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 10:03:42
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Pernod Ricard-Papier an diesem Tag bei 84,68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,809 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 699,34 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 06.10.2026 auf 59,22 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 30,07 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 14,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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