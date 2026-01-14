CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Pernod Ricard-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Pernod Ricard-Papier bei 156,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 64,103 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (75,48 EUR), wäre das Investment nun 4 838,46 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 51,62 Prozent.

Insgesamt war Pernod Ricard zuletzt 18,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at