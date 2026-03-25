Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Lohnender Pernod Ricard-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,073 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 67,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,90 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 32,51 Prozent gleich.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
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