Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Lukrativer Pernod Ricard-Einstieg? 12.08.2026 10:04:01

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers betrug an diesem Tag 96,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,037 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 201,41 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 11.08.2026 auf 69,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,99 Prozent verringert.

Pernod Ricard wurde am Markt mit 17,60 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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