CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Pernod Ricard-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,627 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 83,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,89 Prozent abgenommen.
Pernod Ricard wurde am Markt mit 20,15 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
