CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 168,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,312 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (62,96 EUR), wäre das Investment nun 3 734,28 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,66 Prozent abgenommen.

Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 15,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at