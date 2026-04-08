Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Langfristige Anlage
|
08.04.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 168,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,312 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (62,96 EUR), wäre das Investment nun 3 734,28 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,66 Prozent abgenommen.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 15,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|64,86
|1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.