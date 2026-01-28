Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Pernod Ricard-Investmentbeispiel
|
28.01.2026 10:04:00
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 111,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,953 Pernod Ricard-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (72,92 EUR), wäre das Investment nun 652,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 34,72 Prozent gleich.
Pernod Ricard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|74,34
|-0,05%
