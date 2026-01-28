CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 111,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,953 Pernod Ricard-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (72,92 EUR), wäre das Investment nun 652,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 34,72 Prozent gleich.

Pernod Ricard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at