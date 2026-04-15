Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Lukrativer Publicis-Einstieg?
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15.04.2026 10:04:18
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Publicis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Publicis-Papier 73,50 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,361 Publicis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (76,32 EUR), wäre die Investition nun 103,84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,84 Prozent.
Der Publicis-Wert an der Börse wurde auf 18,77 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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